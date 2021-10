Fietsenstalling voor gemeenteambtenaren in Budel wordt verplaatst

N­RE-ter­rein en Klooster­vel­den in race voor Brabantse Stijlprijs

1 oktober EINDHOVEN/STERKSEL - Het NRE-terrein in Eindhoven en Kloostervelden in Sterksel zijn in de race voor De Brabantse Stijlprijs 2021. Er zijn nog drie andere finalisten: Gezinshuis El Noor in Breda, De Lindehoeve in Tilburg en Bewust Wonen Werken Boschveld in ’s-Hertogenbosch.