Fietser zwaargewond na valpartij op Leenderheide

Gebruikers dorpshuis Leende optimis­tisch

4 april LEENDE - De bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in combinatie met een brede school en kinderdagverblijf in Leende verloopt vooralsnog voorspoedig. Inmiddels staat ook het stichtingsbestuur van het nieuwe dorpshuis in de steigers en klinken er positieve geluiden vanuit de gebruikers.