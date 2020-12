Fietsers rijden zich regelmatig vast op Strabrechtse Heide; oplossing in zicht

HEEZE/SOMEREN - Mountainbiken gaat er prima, maar met een gewone fiets wordt het een stuk lastiger. Het pad tussen knooppunt 96 en 97 op de Strabrechtse Heide is voor veel fietsers niet te doen, terwijl het wel onderdeel is van het fietsroutenetwerk.

In de zomer fiets je door los zand en nu het te modderig en staan er op verschillende plekken grote plassen water. Met als gevolg dat je je tocht moet vervolgen met de fiets aan de hand. Zeker voor de oudere fietsers is het geen pretje als zij al zeulend met hun zware accufietsen het desolate heidegebied over moeten.

Het gaat om het pad tussen knooppunt 96 vlakbij het Beuven en nummer 97 aan de Provincialeweg tussen Heeze en Someren. Fervent fietser Paul Aarts uit Heusden is er klaar mee.

Hij is een van de trekkers van de fietsclub van Seniorenvereniging Heusden. Zijn fietsgroep strandde er in 2018. ,,We waren er met een groep van zo’n vijftien fietsers. Het pad was zo slecht dat we grote stukken moesten lopen.”

Quote Het is gewoon een rotpad Paul Aarts, Fietsclub Seniorenvereniging Heusden

De fietsroute tussen de knooppunten 96 en 97 ligt deels op Somerens grondgebied en deels in de gemeente Heeze-Leende. Het deel in Someren is prima verhard. Het slechte deel - zo’n twee kilometer - ligt in Heeze-Leende.

Aarts: ,,Ik ga regelmatig even kijken hoe het erbij ligt en of we er met onze fietsclub naartoe kunnen, want het is wel een heel mooi stukje natuur. Maar helaas. Het is gewoon een rotpad.”

Een laag gravel zou het probleem volgens hem al voor een groot deel kunnen oplossen: ,,En dan wordt het gebied ook beter toegankelijk voor mindervaliden.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Na een flinke regenbui zoals afgelopen weekend, ontstaan er op verschillende plekken grote waterplassen. © Paul Aarts

Eigenaar van het pad is de familie Van Alphen dat op de Strabrechtse Heide in totaal 235 hectare heidegebied bezit. Volgens de vertegenwoordiger van de familie, rentmeester Marnix Konings, balen zij ook van de situatie. Het is namelijk helemaal geen officieel fietspad, maar een zandpad. ,,De initiatiefnemers van de knooppuntenroute hebben hun netwerk over het pad laten lopen zonder dat met de eigenaar te overleggen”, vertelt Konings.

De familie wil in principe het pad in dezelfde staat houden, maar staat open voor overleg. Konings: ,,Een fietspad aanleggen kost geld. En er moeten afspraken worden gemaakt over het onderhoud.”

Quote Het is een zandpad, geen fietspad Marnix Konings , Familie Van Alphen

De beheerder van de knooppunten in onze regio is Routebureau Brabant, onderdeel van de provinciale marketingorganisatie Visit Brabant. Zij werken in opdracht van de deelnemende gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de fietsroutes. Zowel gemeente Heeze-Leende als Routebureau Brabant zijn verrast dat de eigenaar niet is ingelicht toen de knooppuntenroute er is uitgezet.

Initiatiefnemer vijftien jaar geleden was het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE, tegenwoordig MRE). Routebureau Brabant heeft het beheer van SRE overgenomen. ,,Vreemd dat er destijds geen overleg is geweest met de eigenaar. We moeten snel kijken naar een oplossing”, vindt Fabio Tat van Routebureau Brabant.

Kwaliteit fietsnetwerk regionaal verbeteren

Dat het pad tussen knooppunt 96 en 97 slecht is, is bekend bij de gemeente Heeze-Leende. Er zijn twee opties, laat een woordvoerder weten: of het pad wordt verbeterd of het stuk wordt uit het fietsnetwerk gehaald. Natuurpark De Groote Heide en de gemeenten Heeze-Leende en Someren zijn al met elkaar in gesprek om het fietsnetwerk in de hele regio te verbeteren. ,,Begin 2021 zal dit verder worden uitgewerkt en zullen er ook met alle grondeigenaren gesprekken worden gevoerd”, aldus de woordvoerder.

Gebied blijft eigendom van familie Van Alphen Tot voor kort was Frans van Alphen eigenaar van het 235 hectare heidegebied. Hij overleed in 2018 in zijn woonplaats Wassenaar. Het deel van de Strabrechtse Heide en dus ook het pad is onlangs overgegaan naar zijn erven. Volgens Konings willen ze het gebied in eigendom van de familie houden. Al in 1933 kwam het eerste stuk in bezit van de vader van Frans van Alphen. Om ontginning van het natuurgebied tegen te gaan werden door de jaren heen steeds meer percelen aangekocht tot de huidige 235 hectare.

Volledig scherm Knooppuntenroute Strabrechtse Heide 96 97 © Rob Burg