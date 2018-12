Fikse brand laat sporen na op recreatiepark in Soerendonk

Kaart De kerk is uit, leve de kerk: inleiding en interactie­ve kaart

22 december Het woord ‘kerk’ komt van het Griekse kyriakos. ‘Van de heer’, is de meest nauwkeurige vertaling. Taalkundig mag dat dan zo zijn, maar voor veel kerken klopt die benaming al lang niet meer. De laatste decennia is de religie in een razend tempo uit de godshuizen verdwenen; een proces dat voorlopig zijn einde nog niet nadert.