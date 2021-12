Fikse regenbui? Toch droge voeten in Smeltkroes

Ook de regenwaterafvoer van De Smeltkroes wordt aangesloten op de nieuwe waterberging. ,,Je kunt het eigenlijk vergelijken met een lekke kelder”, zegt Emiel Molenschot die namens het bedrijf Trewatin het project leidt.

Naast de parkeerplaats is een enorm gat gegraven. Daarin wordt met betonnen tafels van 1800 kilo per stuk een flink bouwwerk in elkaar gezet. Uiteindelijk moet dit resulteren in een kelderruimte van 18 bij 12 meter en 1,5 meter hoog, die 300 kuub water moet kunnen herbergen. Molenschot legt uit, dat de zijkanten worden afgesloten met betonnen platen waarachter weer infiltratiematten geplaatst worden. Door de vrijgelaten kieren kan het water uiteindelijk wegsijpelen. ,,Op de bodem ligt een mat die je vergelijken kunt met worteldoek. Ook daardoor kan het water wegvloeien”, vertelt Molenschot.

Preventief tegen steeds zwaardere piekbuien

De klus is een preventieve maatregel om voorbereid te zijn op een veranderend klimaat met steeds zwaardere piekbuien. Volgens wethouder Frans Kuppens (CDA) zijn er meerdere redenen om dergelijke projecten uit te voeren. ,,Doordat we water tijdelijk in zo’n waterberging kunnen opslaan, voorkomen we dat het riool overbelast raakt bij flinke buien. Daarmee voorkomen we overstromingen. Maar we gaan er ook verdroging mee tegen”, legt Kuppens uit.

De zandgrond is namelijk snel droog en doordat het opgevangen water uiteindelijk weer in de bodem terechtkomt, wordt verdroging tegengegaan. Als derde reden noemt Kuppens dat Cranendonck een van de gemeentes is waarvan het regenwater uiteindelijk via de Aa in de Dommel terechtkomt. ,,Door zoveel mogelijk water te bergen, dragen we bij aan het voorkomen van wateroverlast in Eindhoven.”

Meerdere waterbergingen

De waterberging bij De Smeltkroes is daarvoor niet genoeg. De gemeente gaat meerdere projecten aanpakken. Zo wordt in 2022 er een soortgelijke waterberging gebouwd onder het basketbalveldje in het Boudriepark in Budel. De nabijgelegen school De Schatkist wordt wat betreft het regenwater van het riool afgekoppeld en het water wordt afgevoerd naar de vijver in het Boudriepark.

Om Cranendonck klimaatbestendig te maken wil de gemeente inwoners stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan door bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen, tegels uit de tuin te halen of een infiltratiesysteem aan te leggen. Vanaf 1 januari 2022 is daarvoor subsidie beschikbaar.