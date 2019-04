File na ongeval met motorrijder op A2 bij Maarheeze

Boeren in Sterksel en Mariahout vangen bot in zaak over bacterie­res­ten

12 april DEN BOSCH - Twee veehouders in Sterksel en Mariahout mogen hun bedrijf niet wijzigen of uitbreiden vanwege de te verwachten toename van de uitstoot aan endotoxinen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.