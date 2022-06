Filemijders ‘sluipen’ weer door Maarheeze

Verbodsborden voor niet-lokaal verkeer en de inzet van verkeersregelaars werkten voor die tijd onvoldoende om ‘sluipers’ tijdens de ochtendspits op de A2 te houden. Smoezen als ‘ik moet een collega ophalen’ of ik ‘moet nodig tanken’ waren aan de orde van de dag. Doseerlichten op de Oranje Nassaulaan en Philipsweg in Maarheeze en aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel moesten de oplossing brengen: geruime tijd, vaak langer dan twee minuten, staan de lichten op rood om vervolgens bij groen licht in pakweg een halve minuut slechts vijf of zes auto’s de tijd te geven door te rijden. Een verademing voor veel aanwonenden van de betrokken straten. ,,Als je hier een paar keer hebt moeten stilstaan, gaat de lol van het ‘sluipen’ wel over”, vond een aanwonende in oktober 2021. Enkele weken later was een fikse afname van sluipverkeer merkbaar.

Situatie weer als vanouds

Hoe anders is de situatie nu regelmatig tijdens de ochtendspits. Die is zeker zo druk, zo niet drukker, dan voor coronatijd. Ook ongevallen op de A2, net als afgelopen week tussen Maarheeze en Leende, veroorzaken langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Een enkele keer staat het verkeer tot aan afslag Weert-Noord stil. Dan vervallen ‘sluipers’ weer in het oude gedrag: een stuk file afsnijden door bij Weert-Noord of bij afslag Budel al van de A2 af te gaan om vervolgens door Maarheeze te rijden en in Maarheeze op de A2 in te voegen. Dat kan vaak ongestraft: de verbodsborden zijn weggehaald en de doseerlichten werken vaak niet. ,,Nee, de doseerlichten zijn niet kapot”, zegt de woordvoerster van de gemeente. ,,We zijn nog bezig met het goed inregelen. Dit vergt nog een verfijning van het systeem waar nog aan gewerkt wordt. We zijn geconfronteerd geweest met storingen in het systeem, maar die zijn steeds verholpen. We blijven bezig met het vinden van de juiste afstelling”, aldus de woordvoerster.