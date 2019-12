Financiële risico's bij De Borgh in Budel blijven onduidelijk

Toegegeven: De nieuwe Borgh in Budel is een aanwinst voor de gemeenschap. Of zoals de gemeente het zelf zegt: ‘Met deze accommodatie kunnen onze inwoners, ondernemers, verenigingen, bedrijven en cultuurinstellingen de komende tientallen jaren vooruit.’ Maar daarvoor is dan ook diep in de buidel getast. Dieper dan de bedoeling was. Dat komt door onvoorziene werkzaamheden, hogere bouwkosten en onduidelijkheid over het BTW-tarief. Ook is er een financieel tekort bij het bestuur van De Borgh van 66.000 euro. Het stichtingsbestuur is daarover nog met de gemeente Cranendonck in gesprek.