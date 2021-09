Five Days Inside op bezoek bij Kempenhaeghe; ‘Aan de buitenkant zie ik er gewoon uit’

HEEZE - Vijf patiënten van Kempenhaeghe staan morgen, woensdag 8 september centraal in het tv-programma Five Days Inside. De documentaire wordt uitgezonden op RTL5, aanvang 20.30 uur.

Presentatrice Geraldine Kemper liep vijf dagen mee op het expertisecentrum in Heeze en volgde de patiënten 24 uur per dag, onder andere tijdens onderzoeken en gesprekken met behandelaars.

Noah (24), Koen (24) en Jos (64) vertellen welke invloed de epilepsie en/of slaapstoornis heeft op hun leven. Ook twee moeders - van de patiëntjes Jelle (4) en Jet (4) - komen in het programma aan bod. Daarnaast is te zien wat Kempenhaeghe biedt aan mensen met epilepsie en hoe bijvoorbeeld onderzoeken verlopen.

De verhalen van de vijf zijn zeer divers. Zo zit Noah in een traject waarin wordt onderzocht of de epilepsiehaard in de hersenen via chirurgie kan worden verwijderd. ,,Ik kan niet meer werken, mag niet meer autorijden. Ik heb veel aanvallen. Psychologisch is dat heel zwaar”, vertelt ze in het programma.

Ze is erg open over wat er met haar aan de hand is. Ze zet filmpjes en foto’s van haar aanvallen op social media en praat over hoe het is om met epilepsie te leven: ,,Daarom heb ik ook meegedaan met Five Days Inside. Aan de buitenkant zie ik er gewoon uit. Door mee te doen aan het programma krijgen mensen misschien meer begrip van wat epilepsie is en wat het met iemand doet.”

Five Days Inside geeft telkens een inkijkje in een wereld die normaal gesproken niet zo gemakkelijk toegankelijk is. In het verleden bezocht het programma bijvoorbeeld een verslavingskliniek, een centrum voor eetstoornissen en een revalidatiekliniek.

,,Epilepsie kan een enorme impact hebben op iemands leven. Deelname aan het programma geeft ons een unieke kans om een breed publiek te laten zien hoe wij werken”, aldus neuroloog Louis Wagner van Kempenhaeghe.

In 2018 was Five Days Inside, toen nog met presentator Beau van Erven Dorens, winnaar van de Gouden Televisier Ring.