Flesje water en mondkapje voor deelnemers Fietsdriedaagse Leende

Het is zaterdag, dag twee van de driedaagse, vanaf 10.00 uur een komen en gaan van fietsers bij de kantine van voetbalclub DOSL. In verband met de hitte wilden veel deelnemers zo vroeg mogelijk te vertrekken. ,,We hebben er over gedacht om de starttijd te vervroegen, maar dat kregen we organisatorisch niet voor elkaar", aldus Jan Hurkmans, voorzitter van de DOSL-werkgroep die het evenement voor het tweede jaar op rij organiseert. ,,Op vrijdag stond de teller na een uur al op 130 deelnemers. Dat aantal ligt flink hoger dan vorig jaar. Toen hadden we op de eerste dag in totaal een zeventigtal deelnemers, maar destijds regende het pijpenstelen.”