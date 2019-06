Fors ingrijpen in Cranendonck noodzakelijk

200 kilo cocaïne in oude loods van ‘afvalcow­boy’ die ook in Helmond actief was

19 juni MAASBRACHT - In een loods aan het Hazenspoor in Maasbracht is woensdag ruim 200 kilogram harddrugs gevonden, zeer waarschijnlijk cocaïne. In het pand was eerder BM-Recycling gevestigd, de onderneming van ‘afvalcowboy’ Wim Bruekers. De politie onderzoekt de zaak.