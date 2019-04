Forse boete voor Soerendonkse fouragehandel Verhoeven

Er is nog onvoldoende groen rond zijn bedrijf geplant en de buitenopslag, de te hoge installaties die buiten staan en de tweede niet vergunde inrit moesten voor 1 maart verwijderd zijn. En dat is niet gebeurd, volgens een controle die op 14 maart door de gemeente is uitgevoerd. Ook op 22 maart en 9 april is er gecontroleerd op het bedrijf. Daarvan is nog geen verslag. Mogelijk dat de boetes dan nog hoger uit gaan vallen. ,,Verhoeven moet echt voldoen aan de termijnen die de rechter gesteld heeft. Als overtredingen niet opgelost worden, volgen er nieuwe dwangsommen”, zegt wethouder Frits van der Wiel.