Fotograaf Erik van Asten bewijst voor tweede keer hoe mooi de Leendse natuur is met plekje op prestigieuze kalender

LEENDE - Voor de tweede keer in twee jaar tijd is een foto van de Leendse amateurnatuurfotograaf Erik van Asten opgenomen in de scheurkalender van National Geographic. Op 10 december 2021 komt zijn foto van de zonsopgang bij het Soerendonks Goor voorbij.

Er waren ruim 10.000 inzendingen voor de prestigieuze scheurkalender, met foto’s die op plaatsen overal ter wereld zijn gemaakt. Zelf houdt hobbyfotograaf Erik van Asten het dicht bij huis. Zijn focus is vooral gericht op Leende, Leenderstrijp en het Leenderbos. Van Asten: ,,Verder dan 4 kilometer van huis ga ik niet. Ik moet een gevoel, een binding met het gebied hebben. Hier ken ik ieder hoekje en paadje.”

Als mensen op vakantie gaan naar Afrika of Azië dan maken ze vaak honderden natuurfoto’s. Van Asten fotografeert liever een ree in het Leenderbos. ,,Mensen vergeten vaak hoe mooi de natuur in Nederland is. Maar door corona is er wel wat veranderd. Behalve dat het een stuk drukker is geworden, zijn mensen de natuur dicht bij huis beter gaan waarderen.”

Zelf krijgt de Leendenaar niet zoveel mee van de toegenomen drukte. ,,Ik ga altijd heel vroeg of heel laat op pad. Ik hou van de mist in de ochtend. Op die momenten ben je echt een met de natuur.”

Quote Het is jagen met een camera. Ook als ik geen foto maak is het een beleving Erik van Asten

Aanrommelen

Zijn passie voor de natuur was er al lang voordat hij zo’n 15 jaar geleden begon met het maken van natuurfoto’s voor de website van plattelandsvereniging Hei Heg en Hoogeind. ,,Mensen vragen soms of ze mee op pad mogen, maar dat doe ik liever niet. Ik ga altijd alleen omdat ik de natuur zo weinig mogelijk wil verstoren. Bovendien kan ik ze niets leren, want ik rommel eigenlijk maar een beetje aan. Een opleiding heb ik namelijk nooit gehad.”

Zijn foto’s zijn onder meer te zien op Facebook, Instagram en zeer regelmatig in deze krant. Ook voor de nieuwe kalender van Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende leverde Van Asten de natuurfoto’s. ,,Omdat iedereen in Leende een exemplaar krijgt, vind ik dit eigenlijk nog leuker dan de scheurkalender van National Geographic.”

Prooi

Ook na duizenden foto’s is Van Asten niet uitgekeken op het Leenderbos. Hij is er bijna dagelijks te vinden. ,,Het is jagen met een camera. Ook als ik geen foto maak is het een beleving. Maar natuurlijk hoop ik op een bijzondere ‘prooi’, zoals de zeldzame zwarte ooievaar die ik afgelopen zomer heb gefotografeerd.”

Volledig scherm Erik van Asten © Erik van Asten