Fototentoonstelling geeft inkijkje in het ontstaan van Sterksel

STERKSEL - Foto’s van noeste arbeiders en koeien die midden in een dorp lijken te grazen. De ‘wildwestaferelen’ geven een inkijkje in het pioniersleven in Sterksel in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Deze en andere historische foto’s hangen de komende zes weken in dorpshuis Valentijn in Sterksel. Daarna wordt de tentoonstelling ververst. In totaal omvat de collectie van de in 2016 overleden Wim Strauven ruim honderd foto’s.

Strauven, een rasechte Sterkselnaar, heeft veel energie in de verzameling gestoken. Hij heeft veel (oud-)dorpsgenoten opgezocht. Niet alleen voor het verzamelen van de foto’s, maar ook voor informatie. ,,Daar zijn heel wat uren werk in gaan zitten. Ook de lijsten heeft hij zelf gemaakt”, weet zijn dochter Lies Pijnenburg-Strauven.

Haar familie heeft de verzameling onlangs aan de Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel geschonken. De stichting is blij met de omvangrijke collectie. Gerard Noordman: ,,De foto’s laten namelijk zien hoe Sterksel in het begin van de vorige eeuw is ontstaan.”

Ondergang

Sterksel was van 1798 tot 1914 eigendom van de familie Pompen uit Leende, die verkocht het landgoed aan de naamloze vennootschap De Heerlijkheid Sterksel. Deze maatschappij begon met de ontginning van het gebied. Toen de Hanzebank in 1924 failliet ging, werd de ontginningsmaatschappij echter meegesleept in haar ondergang. De gebouwen werden verkocht aan mensen uit het hele land.