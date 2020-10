Fototentoonstelling gouden IVN Heeze-Leende: ‘Verwondering abn wat er in de natuur te zien is’

HEEZE - IVN Heeze-Leende wilde vanaf dit voorjaar haar 50 jarig bestaan vieren, maar corona gooide roet in het eten. Komend weekend start nu de eerste jubileumactiviteit. De jubilarissen van het eerste uur worden later in het zonnetje gezet.

De oprichting van IVN Heeze-Leende was op 7 april 1970 in café De Vier Linden in Leende. Een locatie met monumentale linden: natuurlijker kun je het niet maken. De natuurvereniging begon met 33 leden. Nu zijn het er zo’n 240 en heeft de IVN vijftien werkgroepen.

Komend weekend start de eerste jubileumactiviteit: een reizende foto-expositie, te beginnen tot 30 oktober in Heeze. De opening (alleen voor genodigden) wordt morgen door burgemeester Verhoeven verricht. Vanaf 10 oktober kan iedereen komen kijken tijdens de openingsuren, in dorpshuis ‘t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Vanaf half november tot half december in dorpshuis Valentijn in Sterksel en in het voorjaar van 2021 in De Schammert in Leende.

Quote Je ziet echt een vooruit­gang in de foto’s die we in het begin maakten en nu. Truus Cox

In april 2017 startte de fotowerkgroep. Zo’n twaalf personen begonnen met fotograferen in de natuur. Vanuit het IVN werd een fotocursus georganiseerd. Frans van den Boom uit Geldrop bracht de IVN-ers de nodige kennis bij. Truus Cox, deelnemer van het eerste uur: ,,In het begin durfde je nog niet zo veel. Qua fotograferen en qua kritiek. Veel verder dan ‘mooi’ en ‘leuk’ kwamen we niet.” Ben Pollmann: ,,Nu geven we elkaar feedback. Daar leren we van. We zijn positief kritisch naar elkaar en je kunt merken dat de kwaliteit van de foto’s gegroeid is.” Coördinator van de groep is oud-docent Harry Dumoulin. Eén donderdagavond per maand komt de fotogroep bijeen in De Sleutelbloem. De zaterdagochtend daarop gaan ze op pad voor een buitenactiviteit. Daarna worden vaak samen de foto’s bewerkt. In totaal hangen er 47 foto’s in ’t Perron.

Spannend

Wat er allemaal te zien is tijdens de tentoonstelling? Pollmann: ,,Natuur staat voorop. Een verwondering wat er te zien is.” Cox: ,,Het is de eerste keer dat we exposeren. Het is best spannend voor ons. Je ziet echt een vooruitgang in de foto’s die we in het begin maakten en nu.”

Een andere IVN werkgroep is in verband met het jubileumjaar druk bezig in het stroomgebied van de Kleine Dommel. Daar wordt naar flora en fauna gezocht. Het streven was om duizend soorten te ontdekken, er zijn er nu al ruim zeventienhonderd gevonden. Voorlopig zijn ze nog niet uitgeteld.