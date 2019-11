Fouragehandel Verhoeven in Soerendonk vecht dwangsommen aan

Illegale bouwwerken, overschrijding van de geluidsnormen en een niet vergunde inrit naar het bedrijf. Precies een jaar geleden dwong Fouragehandel Verhoeven bij de rechtbank af dat hij meer tijd had om die misstanden aan te pakken. Verhoeven kreeg tot 1 maart 2019 maar de gemeente Cranendonck constateerde tijdens vele controles daarna telkens dezelfde overtredingen. In totaal heeft de gemeente tienduizenden euro's aan dwangsommen opgelegd.

Volgens Verhoeven is de gemeente wel erg rechtlijnig geweest en zijn sommigen dwangsommen onevenredig en absoluut onnodig. ,,We zijn vanaf het begin druk bezig geweest met het op orde krijgen van alles, en zijn daarbij intensief in gesprek gebleven met de gemeente”, aldus Verhoeven. Volgens zijn advocaat is er ook een plan van aanpak opgesteld waarin ook de aanvraag van een nieuwe vergunning is opgenomen. ,,De gemeente was volledig op de hoogte en wist dat er aanvraag zou worden gedaan. Toch zijn ze telkens opnieuw komen controleren.”