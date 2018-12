Foute bingo voor Serious Request in Maarheeze

Woning in Eindhoven nu per m2 duurder dan in dorpen

10 december EINDHOVEN - De prijs voor een vierkante meter woning in Eindhoven is voor het eerst duurder dan in de gemeenten rondom. Vooral de komst van veel expats en het optreden van beleggers drijft de woningprijs omhoog, in vier jaar tijd met 53 procent.