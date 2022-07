Foyer ‘t Perron op de schop; moet meer centraal ontmoetingspunt worden

HEEZE - Het heeft even geduurd, maar dorpshuis ‘t Perron in Heeze wordt deze zomer dan toch van binnen flink verbouwd. De foyer krijgt een andere functie en moet meer een ontmoetingspunt worden.

De metamorfose kost naar schatting 110.000 euro. De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem ingestemd met de verbouwing.

Het bestuur van ‘t Perron werkt met de verbouwingsplannen nauw samen met de bibliotheek die in het dorpshuis is gevestigd. Aanleiding is dat vanuit beide organisaties de foyer vooral wordt ervaren als een kille ruimte waar bezoekers alleen doorheen lopen om zich naar een andere ruimte in ’t Perron te begeven.

Beide organisaties vinden dat het dorpshuis meer een ontmoetingsfunctie moet krijgen en de foyer is daar een prima plek voor.

Centrale bar eruit

De bestaande foyer moet een sfeervolle ruimte worden waar mensen zich op hun plek voelen, er speciaal voor langs komen en als ze het er naar hun zin hebben ook langer zullen blijven, zo is het idee.

Als eerste verdwijnt de centrale bar. Daarmee komt een grote ruimte vrij voor nieuwe mogelijkheden. Gedacht wordt aan flexibele plekken om te werken en te studeren, mogelijkheden voor zakelijke besprekingen of vergaderen met lunch.

Informatiepunt Digitale Overheid

Daarnaast wordt de foyer ingericht met een zogeheten Informatiepunt Digitale Overheid voor mensen die minder handig zijn met de computer. Vanuit dit infopunt gaan organisaties - waaronder de gemeente - inwoners uit de vier kernen helpen met bijvoorbeeld het invullen van digitale formulieren. Het streven is om in oktober te starten met het informatiepunt.

Het ontwerp voor de verbouwing van de complete foyer is nog in ontwikkeling en wordt nu verder uitgewerkt. De verbouwing van de bar staat al voor de maand augustus op de planning. Dat is een rustige periode voor het dorpshuis, waardoor er zo min mogelijk hinder is.

De totale verbouwing kost naar schatting 110.000 euro. Daarin zit de aanpassing van de bar, een leestafel en stoelen, voorleesplekken, jeugdeducatieplekken en mogelijkheden voor flexwerken.

Het totaalbedrag kan nog 18.000 euro lager uitvallen, als de Rabobank nog over de brug komt met een bijdrage voor het Informatiepunt Digitale Overheid.

Quote We houden de vinger aan de pols Jan de Bruijn, wethouder Heeze-Leende

De fracties zijn enthousiast over de verbouwing. Alide Hijmans van GroenLinks verwacht wel dat wethouder Jan de Bruijn (Lokaal Heeze-Leende) op termijn inzicht geeft of er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de nieuwe functies. De wethouder zegde dit toe: ,,We houden de vinger aan de pols.”

Hans Snoeijen van ontwerpbureau Rigoureus gaat met de nieuwe inrichting aan de slag. Hij is goed bekend met de plek, want waar nu het dorpshuis staat, stond vroeger zijn ouderlijk huis.