Francien uit Heeze werkt vijftig jaar bij hetzelfde bedrijf in haar dorp; ‘Geen minuut in de file gestaan’

Staghouwer bezoekt Brabantse boeren; ‘Eerst zien en dan geloven’, ook als de minister het zegt

ASTEN-HEUSDEN/LEENDE - Landbouwminister Henk Staghouwer ging dinsdagmiddag in gesprek met boeren in Asten-Heusden en Leende. Een werkbezoek in tijden dat veel boeren zich gemangeld voelen door het kabinet. ,,Hij stelt zich open op en is oprecht betrokken, maar ja, wat doet hij ermee in Den Haag?”

18 augustus