Frank de Win en Pieter van der Stek niet in gemeenteraad Heeze-Leende; Martin Mordang en Mark Klerks schuiven door

HEEZE-LEENDE - Frank de Win (CDA) en Pieter van der Stek (D66) hebben vanavond tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Heeze-Leende afgezien van hun zetel. Martin Mordang, de nummer 4 op de lijst van het CDA, neemt de plek van De Win in. De nummer 2 op de D66-lijst, Mark Klerks heeft de zetel van lijsttrekker Van der Stek overgenomen.

De Win en Van der Stek waren afgelopen vier jaar wethouder, maar of ze terugkeren in het nieuwe college van B en W is nog niet zeker. Dat hangt namelijk af van de uitkomst van de gesprekken die nog altijd tussen de partijen worden gevoerd om tot een raadsbreed akkoord te komen.

Aan de hand daarvan wordt het college van B en W samengesteld, stelt formateur Toon Snoeijen (Lokaal Heeze-Leende). ,,We hebben twee gespreksrondes achter de rug en hebben inzicht in de ‘hoe-vraag’ gekregen. Nu gaan we door naar de ‘wat-vraag’. En pas daarna gaan we kijken naar de invulling van het college”, zegt Snoeijen.

Dat beide wethouders ervoor hebben gekozen af te zien van hun raadszetel, wil volgens Snoeijen niet zeggen dat ze in het college komen: ,,Die link is niet een-op-een te maken. Ze zijn allebei kandidaat. Maar we hebben meer kandidaat-wethouders.”

Nieuweling Martin Mordang in gemeenteraad

Gebruikelijk is dat gekozen kandidaten hun raadszetel innemen. Als de coalitievorming rond is en raadsleden een wethouderspost krijgen, schuift de volgende kandidaat op de kieslijst door naar een raadszetel.

CDA’er Martin Mordang (37 jaar) is nieuw in de gemeenteraad. Hij is business controller van beroep en bij veel mensen bekend als judoleraar.

Volledig scherm Mark Klerks (D66). © D66 Heeze-Leende

De plek van Pieter van der Stek in de raad is ingenomen door de nummer twee op de D66-lijst: Mark Klerks. Hij was de afgelopen periode ook al raadslid en tevens fractievoorzitter voor D66. Klerks (53) woont in Sterksel.

Ook derde wethouder niet in de raad

De derde wethouder in de afgelopen collegeperiode, Jan de Bruijn stond vijfde op de lijst van Lokaal Heeze-Leende. Omdat zijn partij vier zetels haalde tijdens de verkiezingen, kwam De Bruijn sowieso niet in aanmerking voor een plek in de raad. Of De Bruijn terugkeert in het college is volgens Snoeijen ook nog niet 100 procent definitief.

Raadsleden beëdigd

De zeventien raadsleden die vanavond werden geïnstalleerd zijn: Toon Snoeijen, Dennis Keuten, Lot Veldkamp en Jack de Turck voor Lokaal Heeze-Leende.

Voor Algemeen Belang Heeze-Leende: Harrie Scheepers, Maaike van Breugel en Joost van den Heuvel. Voor het CDA: Inge Maas, Jos Vos en Martin Mordang.

Voor GroenLinks: Chris Jacobs en Alide Hijmans. Voor Partij voor Oud en Jong: Frans Maas en Herman den Dulk. Johan Cuijten en Miranda ten Hout voor de VVD en Mark Klerks namens D66.

Klik hier voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Heeze-Leende.