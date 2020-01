Frank van Moorsel verkozen tot 'fietser van het jaar'

De prijs zelf heeft niet zoveel om handen: naast ‘eeuwige roem’ krijgt Van Moorsel een waardecheque van 500 euro. Toch krijgt hij de titel niet voor niets. Ook in de wintermaanden is Frank van Moorsel (52) veelvuldig op zijn wielrenfiets te vinden. ,,Afgelopen weekend heb ik nog een tocht van zes uur langs de kust gemaakt. Ook fiets ik regelmatig naar familie en vrienden in Cranendonck", zegt Van Moorsel, die in Delft woont.

Tijdens zijn fietstochten wil Van Moorsel graag nieuwe dingen zien. De zoektocht naar onontdekte routes en een sponsoractie voor zijn voetbalclub bracht hem in 2017 in 26 uur langs alle stadions van Nederlandse voetbalclubs die ooit landskampioen werden. Een tocht van ruim 530 kilometer.

Fietsen in alle Nederlandse gemeenten

Daar bleef het echter niet bij. Omdat hij in alle Nederlandse gemeenten wil hebben gefietst, bedacht de programmeur eind 2018 de LongtermNLChallenge. Dit is een website die is verbonden aan de populaire wielerapp Strava. Van Moorsel: ,,Ik ben de website voor mezelf begonnen, zodat ik bezochte gemeenten gemakkelijk kon afvinken. Daarvoor hield ik alles bij op papier." Na een bericht op Twitter werd de website door veel collega-fietsers opgepikt, helemaal toen Martijn Hendriks van Studio Sport het bericht met zijn onlinevolgers deelde.

Verdeeld over Nederland en België heeft de LongtermNLChallenge ondertussen tienduizend deelnemers. Van de 355 gemeenten in Nederland heeft Van Moorsel er inmiddels 327 aangedaan. Op zijn website staan ook de meeste bezochte gemeenten en gebieden vermeld. Wat dat betreft is er in zijn oude woonomgeving nog flink wat werk te doen. De gemeente Cranendonck staat gerangschikt op plaats 299.