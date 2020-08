Frans-Italiaanse Strabrechtwolf zet provincie in hogere versnelling

Een adviescommissie onder leiding van Pieter van Geel komt dinsdag voor het eerst bijeen.

Inmiddels is duidelijk dat de wolf die de voorbije maanden een nadrukkelijk spoor van gedode schapen en lammeren op en rond de Strabrechtse Heide trok, een blijvertje is. De laatste drie schapen-slachtoffers vielen in de eerste helft van deze maand in Sterksel en Heeze.

Formeel wordt pas van een gesettelde wolf gesproken na een half jaar. ,,Maar eigenlijk kun je na een maand al wel zeggen dat een wolf dan wel blijft”, zegt Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt van de landelijke Zoogdierenvereniging.

Op initiatief van onder meer de Zoogdierenvereniging en de ZLTO is nu het Brabants Wolvenplatform gevormd. Dat gaat Gedeputeerde Staten van Brabant adviseren over een breed gedragen wolvenbeleid. Een dergelijk orgaan heeft onlangs -ook onder leiding van oud-gedeputeerde Pieter van Geel- het provinciebestuur van Gelderland geadviseerd.

Subsidieregeling voor schapenhouders

Volgens Lelieveld kan het Gelderse advies dienen als voorbeeld voor het Brabantse en kan er dus ook snel beleid gemaakt worden. Het gaat dan vooral om een subsidieregeling voor professionele en hobby schapenhouders. Die subsidie kunnen ze gebruiken voor het plaatsen van hekken, netten en roosters om hun schapen te beschermen. Alleen als die maatregelen volgens de provinciale richtlijnen zijn genomen, komen ze -als er toch schapen worden doodgebeten door een wolf- in aanmerking voor schadevergoeding.

Als schapen beter beschermd worden, zullen wolven eerder gaan jagen op zwijnen en reeën. Het doodschieten van wolven is volgens Lelieveld geen optie. ,,Dat mag gewoon niet. We moeten ons er gewoon bij neerleggen dat de wolf er is en niet meer weg gaat. Dit is de nieuwe werkelijkheid. En als schapenhouders advies willen over beschermende maatregelen, dan geven wij dat graag.”

Dat de wolf van de Strabrechtse Heide uit de Frans-Italiaanse Alpen komt,is trouwens bijzonder. Tot nu toe kwamen de in Nederland gesignaleerde wolven -en dus ook de 13 die zich hier gesetteld hebben- uit Duitsland en Polen. En Lelieveld heeft in dit verband nog een nieuwtje: In Duitsland over de grens bij Limburg loopt een wolf rond uit de Balkan. De eerste in deze contreien. Zou die verder oostwaarts trekken dan zou die zomaar op de Frans-Italiaanse wolf kunnen stuiten. ,,En wie weet, ontstaat dan een internationaal wolvengezin op de Strabrechtse Heide”, zegt Lelieveld, die er aan toevoegt dat dat heel goed voor de gezondheid van de soort zou zijn.