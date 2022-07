Frans Kuppens verlaat raad: ‘Mijn voorsprong in dossiers maakt het moeilijker nu integer te handelen’

CRANENDONCK - Oud-wethouder Frans Kuppens heeft zijn ontslag als raadslid ingediend. Hij is met lovende woorden uitgezwaaid. Hij was vanaf 2010 vier jaar raadslid en daarna acht jaar wethouder.

Kuppens werd door burgemeester Van Kessel een betrokken bestuurder met een heldere visie genoemd. Verder werd hij gelauwerd omdat hij iemand is die altijd oplossingsgericht dacht.

Quote Ik heb in acht jaar als wethouder veel portefeuil­les beheerd en veel kennis opgedaan Frans Kuppens

Ook de verschillende partijen waren lovend: als wethouder financiën wist hij de gemeentelijke financiële positie weer op orde te krijgen en ook zijn inzet voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven binnen de gemeente werd gewaardeerd. Bij de laatste raadsverkiezingen kreeg hij als CDA-lijsttrekker nog 686 stemmen.

Nieuw college zonder het CDA, Kuppens viel buiten de boot

Frans Kuppens was de beoogde wethouder namens het CDA. Omdat Elan, Cranendonck Actief en VVD-Cranendonck besloten dat er een college zonder het CDA zou komen, viel Kuppens buiten de boot en restte hem ‘slechts’ een raadszetel. Die levert hij nu in.

Hij vindt het niet integer om als raadslid aan te blijven. ,,Ik heb in acht jaar als wethouder veel portefeuilles beheerd en veel kennis opgedaan, ook wat betreft de portefeuilles van andere collegeleden. Ik heb daarmee een grote voorsprong op andere raadsleden en ik vind dat ik me dan terughoudend zou moeten gedragen om integer te handelen. Dat maakt me een soort van monddood en daarom stop ik nu als raadslid.”

Volledig scherm Frans Kuppens (links) bij zijn installatie als wethouder. Hij werd in die periode bijgestaan door wethouders Marcel Lemmen (VVD) en Frits van der Wiel. © Jelle Krekels

Vanaf 2010 was hij vier jaar raadslid en fractievoorzitter van het CDA. Vanaf 2014 tot 2022 was hij wethouder, met o.a. de posten financiën, economie, grondzaken en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Ook was hij verantwoordelijk voor projecten als De Baronie van Cranendonck, het DIC en de centrumplannen van Budel en Maarheeze.

Zijn afscheid als raadslid betekent nog geen afscheid van de politiek: hij wordt bestuurslid van CDA Cranendonck en gaat nieuwe raadsleden coachen. In de toekomst sluit hij een terugkeer in de raad niet uit.

Van Happen en Beerten zien af van zetel

Kuppens wordt opgevolgd door Peter Beelen (67) uit Budel. Hij stond als zesde op de CDA-lijst. Janneke van Happen (nr 10) en Frank Beerten (nr 11) behaalden voldoende voorkeursstemmen om de vrijgekomen plek in te nemen, maar zij zagen daar van af. Daardoor was de weg voor Beelen vrij.

Hij zal namens het CDA vooral het woord voeren op het gebied van financiën. In zijn werkzame leven was hij registeraccountant. Maarheezenaar Dirk van Asten (38) neemt zijn rol als fractievertegenwoordiger over.