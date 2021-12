Frans Maas (75 jaar) zit kwart eeuw in gemeenteraad Heeze-Leende; en wil nog vier jaar door

HEEZE-LEENDE - Een nieuwe asfaltlaag voor de Boschlaan, bladkorven in de herfstmaanden, een extra uitrit voor de brandweer, het behoud van de verkeerslichten in Leende. Stuk voor stuk onderwerpen waar gemeenteraadslid Frans Maas zich hard voor heeft gemaakt, zich in heeft vastgebeten en die uiteindelijk ook gerealiseerd zijn.

Na een kwart eeuw lokale politiek is Frans Maas (75) het raadswerk in Heeze-Leende nog lang niet beu. Hij vindt het nog veel te leuk. ,,En ik heb er voldoende energie voor”, zegt hij. En dus maakte Maas onlangs bekend dat hij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gewoon weer lijsttrekker is voor zijn Partij voor Oud en Jong.

De kans is best groot dat de Leendenaar weer in de raad komt. Bij de laatste verkiezingen in 2018 kleurden maar liefst 418 kiezers het rondje voor zijn naam rood. Slechts drie kandidaten haalden meer stemmen.

Wantrouwen tussen Heeze en Leende

Maas begon zijn politieke carrière in november 1996 als raadslid voor de lokale afdeling van de partij Algemene Ouderen Verbond/Unie 55+. Het was de tijd van de fusie tussen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp. Een moeizaam proces met veel wantrouwen, blikt Maas terug.

,,Vooral tussen Leende en Heeze. De verhoudingen waren ook in de politiek niet altijd even goed. Nu is het stukken beter en worden er alleen tijdens carnaval of de Brabantsedag nog grappen over gemaakt.”

Rustig en geduldig

Nadat zijn partij door ruzie was geklapt, besloot Maas bij de verkiezingen in 1999 mee te doen als de partij ‘Frans Maas voor Oud en Jong’. In de jaren erna werd hij keer op keer verkozen in de raad. Van 2002 tot 2004 was Maas zelfs even wethouder. In 2014 veranderde de naam van zijn partij in ‘Partij voor Oud en Jong’.

Kenmerkend voor Maas is dat hij in de debatten altijd rustig blijft. Tegelijkertijd heeft hij geduld en kan hij zich als geen ander vastbijten in een onderwerp. Zo staat dit jaar in bijna elke raadsvergadering het behoud van de verkeerslichten op de kruising Breedvennen/Valkenswaardseweg op de agenda. ,,Ik heb net een bevestiging van de wethouder binnen dat ze blijven staan”, zegt Maas.

Quote Ik voorzie dat er op den duur toch een nieuwe gemeente­lij­ke fusie komt Frans Maas, gemeenteraadslid Heeze-Leende

Grote thema’s voor de komende raadsperiode zijn wat hem betreft de centrumontwikkeling, woningbouw en de realisatie van de centrale as voor een betere doorstroming van het verkeer.

Of Heeze-Leende binnenkort opnieuw een fusie wacht om het hoofd boven water te houden, moet eerst nog blijken uit onderzoek vindt Maas. In dat onderzoek wordt bekeken of het ambtelijk apparaat haar taken voor de zelfstandige gemeente Heeze-Leende ook in de toekomst goed kan uitvoeren en of de gemeente financieel gezond kan blijven.

De resultaten ervan worden pas na de verkiezingen duidelijk. Uiteindelijk blijven volgens Maas twee opties over: de samenwerking binnen de drie A2-gemeenten uitbreiden of een fusie. ,,Maar ik voorzie toch dat er op den duur een nieuwe gemeentelijke fusie komt", aldus Maas.

Quote Partij voor Oud en Jong kan ook zonder mij door, hoor Frans Maas, gemeenteraadslid Heeze-Leende

Als oprichter van de Partij voor Oud en Jong is Frans Maas altijd het gezicht en de drijvende kracht van de partij gebleven. ,,Maar ze kunnen ook zonder mij door, hoor”, vertelt hij. ,,Onze partij heeft 35 leden en een gedegen bestuur. Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staan dertien mensen.”

De raadsnestor hoopt begin volgend jaar zijn zilveren jubileum te kunnen vieren. Vanwege de coronabeperkingen is dat nu niet mogelijk.