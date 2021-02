Frisdrankenfabrikant Maarheeze vecht besluit rechter aan; Refresco wil meer water oppompen

MAARHEEZE - Frisdrankenfabrikant Refresco in Maarheeze legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter die in november de vergunning voor een uitbreiding van waterwinning vernietigde. Refresco heeft hoger beroep aangetekend.

Refresco wil 250.000 kubieke meter meer water oppompen dan de half miljoen kubieke meter die nu al vergund is.

Strengere regels

In eerste instantie gaf de provincie daarvoor wel een vergunning af. Daartegen werd in november door omwonende Har Heuberger, Dorpsraad Maarheeze, Vereniging Duurzaam en Groen en de Brabantse Milieufederatie met succes bij de rechtbank bezwaar gemaakt. De rechter vond dat de provincie bij het toekennen van de vergunning de regels had moeten toepassen die vanaf september 2018 in de provincie golden. Die waren strenger dan voor die datum.

Eerder stond in de regels dat er in de hele provincie niet meer dan 250 miljoen kubieke meter water omhooggehaald mocht worden. Die hoeveelheid werd niet gehaald. De regels werden aangepast: niet meer het daadwerkelijk opgepompte water is nu leidend, maar het totaal van vergunde wateronttrekkingen in de provincie.

Ruim aan de taks

Of dit water daadwerkelijk opgepompt wordt of niet, maakt niet uit: het gaat om het vergunde totaal en wat dat betreft zit men provinciaal ruim aan de taks. Refresco heeft de vergunning echter aangevraagd voor de datum dat de regels gewijzigd werden en wil nu van de rechter in hoger beroep horen wat die vindt van de gevolgde procedure en de vergunning.

Refresco hoeft daarbij niet te rekenen op steun vanuit de provincie. Inmiddels heeft gedeputeerde Peter Smit – gedeputeerde sinds mei 2020 - in een memo aan Provinciale Staten laten weten geen hoger beroep aan te tekenen. Smit vindt dat de vernietiging van de vergunning past binnen het nieuw ingezette beleid: ,,Dat richt zich op het beschermen van het kostbare grondwater, het terugbrengen van de totale vergunningsruimte en is in lijn met de aanpak van verdrogingsbestrijding.’’

De woordvoerster van Refresco stelt dat het van essentieel belang voor het bedrijf is om meer water omhoog te halen. Het gaat dan om water dat in bronnen op een diepte van tussen de 30 en 58 meter zit. ,,We zijn een gezond bedrijf en we willen graag uitbreiden’’, stelt ze. Ze vindt het nu nog te voorbarig om uitspraken te doen over het al dan niet doorgaan van een geplande uitbreiding van de Maarheezer fabriek als de rechter het plan tot meer water oppompen weer blokkeert. ,,We wachten de uitspraak van de rechter af en wat er met de uitbreidingsplannen gebeurt zal te zijner tijd bekeken worden’’, zegt ze.