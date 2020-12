Frisdrankfabrikant in Maarheeze mag niet meer water oppompen

MAARHEEZE - De rechtbank in Den Bosch heeft een door Gedeputeerde Staten (GS) verleende vergunning aan frisdrankfabrikant Refresco vernietigd. Daardoor mag Refresco in Maarheeze niet meer water omhoog pompen dan de half miljoen kubieke meter water die eerder vergund was.

Het bezwaar tegen de verleende vergunning was ingediend door de Dorpsraad Maarheeze, Vereniging Duurzaam en Groen, Maarhee­zenaar Har Heuberger en de Brabantse Milieufederatie. Zij vinden dat er bij het verlenen van de vergunning in 2019 te weinig rekening is gehouden met de belangen van omwonenden van het bedrijf en dat het belang van de kwetsbare natuur in de regio onvoldoende meegewogen zou zijn.

Ten koste van natuur

Gevreesd wordt onder andere dat het oppompen van grotere hoeveelheden water in de omgeving van de fabriek leidt tot een lagere waterstand. Dat zou kunnen leiden tot scheuren in woningen in de buurt van de fabriek en ten koste gaan van de natuur in de omgeving.

Refresco haalt nu een half miljoen kubieke meter water per jaar omhoog, grotendeels op een diepte van ongeveer vijftig meter. GS gaf in april 2019 toestemming om het volume te verhogen naar 750.000 kubieke meter per jaar. De reden dat GS nu door de rechter is teruggefloten zit hem in een beleidswijziging. Tot september 2018 stond in de provinciale regels dat er per jaar in de hele provincie maximaal 250 miljoen kubieke meter voor drinkwatervoorziening en de industrie aan het grondwater onttrokken mocht worden. Dat maximum werd niet gehaald: er werd de laatste jaren niet meer dan 220 miljoen kubieke meter opgepompt.

In de veranderde regels werd bepaald dat er niet meer dan 250 miljoen kubieke meter vergund mocht zijn. Dat wordt echter wel gehaald: in totaal is zo’n 300 miljoen kubieke meter vergund, meer dus dan is toegestaan.

Uitbreiding in gevaar

De rechter vindt dat GS bij de beoordeling van de vergunning zich moeten laten leiden door de regels die vanaf september 2018 gelden. ,,Bij de beoordeling van de aanvraag was dus sprake van een overbelaste situatie, die volgens het geldende beleid zou moeten leiden tot weigering van de gevraagde vergunning”, aldus de rechter. Om die reden is de door GS toegekende vergunning vernietigd.

De woordvoerster van Refresco laat weten dat nog niet bekend is of er hoger beroep wordt aangetekend. ,,We moeten het vonnis nog beter bestuderen. We gaan nadenken wat we kunnen gaan doen.” Ze vertelt dat als er niet meer water mag worden opgepompt, er ook wordt afgezien van een uitbreiding van de fabriek.

Ook de provincie beraadt zich nog of er beroep wordt ingesteld.