Frits van der Wiel stopte als wethouder in Cranendonck: ‘Het ging niet meer voor de volle honderd procent’

CRANENDONCK - Na twintig jaar uit de lokale politiek stappen is niet niks, merkt Frits van der Wiel. Hij was wethouder in Cranendonck voor Pro6, maar moest eerder dit jaar om gezondheidsredenen stoppen. ‘Ik zit nog midden in het proces om het los te laten.’

Frits van der Wiel (65) maakte twee maanden geleden bekend definitief te stoppen als wethouder. Het nieuws kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want door een chronische oogaandoening en rugklachten stond hij al langer aan de kant.

Toch was het voor hem een moeilijke beslissing, vertelt hij nu: ,,Ik had mijn karwei graag af willen maken. Een deel van je wil door, maar het andere deel zegt stop ermee. Ik had het best kunnen uitzingen tot de verkiezingen. Maar het ging niet meer voor de volle honderd procent. En je kunt nu eenmaal geen wethouder zijn op halve kracht.”

De klachten begonnen eind vorig jaar, kort nadat Van der Wiel was hersteld van corona. ,,Ik merkte dat het steeds lastiger werd de krant te lezen. De letters begonnen wat te bewegen. Alsof mijn bril niet goed stond.”

Na verschillende onderzoeken bleek dat er vocht achter het netvlies van zijn rechter oog zat. De diagnose: natte macula, een chronische aandoening.

Tegelijkertijd kreeg Van der Wiel last van zijn rug. Hij had de hele dag pijn. Het ging gewoon niet meer. En dus moest hij stoppen.

Van der Wiel werd in 2017 wethouder, eerst voor de PvdA en later voor Pro6. Daarvoor was hij vijftien jaar raadslid. Als het over zijn hoogtepunten in zijn politieke carrière gaat, noemt hij de opening van het NS-station in Maarheeze in 2010. ,,Een mooi voorbeeld van samen optrekken”, zegt hij.

In 2004 werd duidelijk dat Maarheeze niet het gewenste treinstation zou krijgen. Maar de PvdA had het station wel prominent in het verkiezingsprogramma staan.

‘Volle bak gelobbyd’

En dus kreeg Van der Wiel een telefoontje van de toen 18-jarige Ruud Liebregts uit Maarheeze. ,,Hij vroeg me wat wij daar aan gingen doen. Hij moest elke dag met de fiets naar Heeze om vervolgens met de trein naar Tilburg te reizen waar hij studeerde.”

De twee startten toen samen met anderen een campagne voor de aanleg van het station. ,,We hebben actie gevoerd, volle bak gelobbyd. En uiteindelijk is het station er zeven jaar later gekomen.”

Na de nodige fysiotherapie gaat het nu weer wat beter met Van der Wiels rug. En zijn oogaandoening is stabiel. Maar hij heeft wel flink wat zicht verloren.

Hoewel hij gestopt is als wethouder, volgt de Budelnaar de lokale politiek nog op de voet. Als op de agenda van de gemeenteraad onderwerpen uit zijn voormalige portefeuille staan, volgt hij de debatten online: ,,Ik zit eigenlijk nog midden in het proces om mijn werk los te laten.”

Tegelijkertijd voelt Van der Wiel het regelmatig kriebelen om weer ‘met iets’ aan de slag te gaan. ,,Ik wil een positieve bijdrage leveren. Maar dan meer op de achtergrond; in de ondersteuning of advisering. Ik hoef niet meer zo nodig aan het front te werken.”