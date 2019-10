Fusie lijkt nog ver weg voor Cranendonck

Wat de eerste inhoudelijke bespreking over een mogelijke fusie met Valkenswaard en Heeze-Leende had moeten worden, had meer weg van een voorleeswedstrijd. Van een bespreking was tijdens de commissievergadering in Budel in elk geval geen sprake. Toch kan al voorzichtig worden geconcludeerd dat de meeste raadsleden best de samenwerking met Heeze-Leende en Valkenswaard willen uitbreiden, maar niet met een fusie met die twee andere gemeenten als vanzelfsprekend einddoel. De Cranendonckse politiek wil eerst van de inwoners horen wat ze verwachten.