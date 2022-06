Galgenhumor op het sterfbed: ‘Mensen proberen toch de zonnige kant van het leven te blijven zien’

Thuis sterven in een vertrouwde en beschermde omgeving, het is de laatste wens van veel terminale patiënten. De Stichting Eindzorg Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Cranendonck (VPTZ) komt hier al tien jaar aan tegemoet door stervenden steun en hun mantelzorgers te ontlasten.

De stichting wil mensen die in de laatste levensfase verkeren zo lang als het kan in hun vertrouwde omgeving laten verblijven. ,,Als kinderen ver weg wonen, dan is dat vaak heel lastig”, vertelt secretaris Jacqueline Straver van de Cranendonckse VPTZ-afdeling.

Quote Er vinden ook hele diepgaande gesprekken plaats. Daar zitten echte pareltjes bij Jacqueline Straver ,,Soms hebben mensen ook helemaal geen familie meer”, weet voorzitter en coördinator Ger Damen. Het tweetal verwacht dat er in de toekomst, door de toenemende vergrijzing en steeds kleiner wordende gezinnen vaker een beroep op de stichting wordt gedaan.

De tien vrijwilligers van de stichting staan dag en nacht klaar om stervenden te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Daarmee worden hun mantelzorgers ontlast, zodat die weer wat nieuwe energie krijgen. Damen: ,,Dat maakt ons werk ontzettend dankbaar en zinvol. Het geeft daardoor veel voldoening.”

Persoonlijke levensverhalen, maar ook angsten

Soms vertellen mensen in de laatste fase van hun leven hele persoonlijke dingen, verhalen die ze liever niet aan hun eigen dierbaren kwijt willen. Behalve persoonlijke levensverhalen komen ook angsten van mensen aan bod, bijvoorbeeld voor de dood.

Straver: ,,Toch gaan de meeste gesprekken met best wel wat humor gepaard. Soms met galgenhumor. Mensen proberen toch de zonnige kant van het leven te blijven zien. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Er vinden ook hele diepgaande gesprekken plaats. Daar zitten echte pareltjes bij.”

Quote Ook voor onze vrijwilli­gers kan het best zwaar zijn Ger Damen

Ook mantelzorgers kunnen hun hart bij de vrijwilligers luchten. Het verzorgen van een stervende is vaak heel intensief. Straver: ,,Mantelzorgers zitten daardoor soms tegen hun grenzen aan of gaan erover.”

Damen vult aan. ,,Ook voor onze vrijwilligers kan het best zwaar zijn. Daarom komen we iedere maand een keer samen om elkaar te ondersteunen.”

Onder meer via de thuiszorgorganisaties, huisartsen en via de landelijke VPTZ-website worden de getrainde vrijwilligers van Stichting Eindzorg ingeschakeld. Niet alleen in de gemeente Cranendonck, maar incidenteel ook in Heeze-Leende en Valkenswaard.

Vertrouwensband is nodig, geen vreemd gezicht

De palliatieve terminale zorg duurt vaak kort, maar kan soms ook maanden en zelfs jaren duren. Straver heeft nog wel een tip voor mensen die een beroep willen doen op de stichting. ,,Het is belangrijk om vroegtijdig kennis te maken. Daardoor ontstaat er al een vertrouwensband en komt er later geen vreemd gezicht over de vloer.”

Door corona lag de stervensbegeleiding lange tijd stil. Damen: ,,De angst voor corona zat er bij patiënten en hun familie en naasten flink in. Ook bij een aantal van onze vrijwilligers. Vorig jaar heeft de stichting weer een beetje kunnen draaien en hebben we behoorlijk wat mensen kunnen helpen.”

Het 10-jarig bestaan van Stichting Eindzorg wordt op woensdag 6 juli gevierd in het Cantinetheater in Budel-Dorplein. Vanaf 20.00 uur is daar de eenakter ‘Theater van de laatste dagen’ te zien. De voorstelling is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in palliatieve en terminale zorg.

Entree is gratis. Meer info: eindzorg.nl.