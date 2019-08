Gamen? Niet bij kindervakantiewerk Budel

Jan Ras (58) is net zo oud als het kindervakantiewerk in Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. Als basisscholier nam hij zelf deel aan de activiteiten. Daar is ook de liefde voor het kindervakantiewerk begonnen. Vanaf 1979 is Ras actief voor de stichting Kindervakantiewerk Budel. In 1985 werd hij secretaris en sinds 1991 is hij voorzitter.