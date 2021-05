Gastel denkt na over toekomst en vraagt inwoners mee te denken

GASTEL - Gastel gaat voortvarend aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie. ‘Hoe moet Gastel er over tien jaar uitzien?’, is een vraag waarover iedere inwoner zich mag uitspreken. Ook de basisschoolkinderen en jongeren worden gestimuleerd om mee te denken.

,,Die jongeren zijn wel de mensen van de toekomst en het is goed dat die gaan meedenken over de toekomst van Gastel”, zegt Laura van den Wildenberg. Zij is lid van de werkgroep die met de toekomstvisie van Gastel aan de slag gaat. Afgelopen week heeft de werkgroep zich via een brief aan de Gastelnaren voorgesteld en uitgelegd wat de bedoeling van het traject is.

Eind deze week wordt er in Gastel huis-aan-huis een enquêteformulier bezorgd. ,,Ook de mensen van de Kouwbergen, wat eigenlijk Soerendonk is, en de gezinnen aan de Berg (dat is feitelijk Budel) krijgen zo’n formulier. De mensen van die straten zijn toch op Gastel gericht. Veel kinderen zitten hier op school en ze zijn ook betrokken bij dorpsactiviteiten als de carnavalsoptocht”, zegt Van den Wildenberg.

Woningbouw

De inwoners kunnen via het enquêteformulier kenbaar maken hoe ze willen dat het in 2032 gesteld is met de woningbouw, verkeer, horeca, de zorg, tradities, activiteiten voor jong en oud en de groenvoorzieningen in Gastel. Ook wil de werkgroep, waarin opvallend veel jonge Gastelnaren zitten, dat mensen kenbaar maken of ze verder in het traject actief mee willen denken.

Zodra de enquêteformulieren binnen zijn, worden die door de werkgroep verder verwerkt. ,,Daarna willen we in kleinere groepen de verschillende thema’s verder gaan uitwerken. We hopen dat inwoners die op bepaalde terreinen veel kennis hebben, de tijd en de moeite willen nemen om een en ander verder uit te werken. We hopen dat we mensen mogen aanspreken op hun kwaliteiten en kracht”, aldus Van de Wildenberg.

De bedoeling is dat er na de zomervakantie concrete plannen worden uitgewerkt. Die vormen dan samen de dorpsvisie voor Gastel. De bedoeling is, dat die visie voor het eind van het jaar gereed is en aan de gemeente kan worden aangeboden.

Springkussen

Omdat het echt gaat over plannenmakerij voor de toekomst, vindt de werkgroep het belangrijk, dat ook de jeugd meedoet: ,,We gaan met de jongeren tussen de twaalf en twintig jaar en de leiding van Jong Nederland in gesprek. Op basisschool ’t Lange doen de kinderen van de groepen 6,7 en 8 mee. Die maken tekeningen met hun ideeën. Zo zijn er al ideeën door hen geopperd als een bakkertje op het Cornelisplein of eens in de maand een springkussen op het plein.”

De werkgroep wil dat er na afloop gezegd kan worden dat het echt een project was van, voor en door Gastel. ,,Het voordeel van onze kleine kern is, dat er een grote gemeenschapszin is. We hebben er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken”, zegt Laura van den Wildenberg. Mocht er onverhoeds toch externe hulp nodig zijn bij het ontwikkelen van de dorpsvisie, dan staat de gemeente er voor open om die te bieden.