Gastel haalt opgelucht adem: ‘Samen aan de slag en vooruitkijken’

Gastel is blij met het nieuws. Woensdagochtend zit een aantal jonge moeders in huiskamer D’n Zoete Inval, met hun spelende peuters en kleuters op de achtergrond, aan de koffie. Woensdagmiddag zitten er senioren. Jong en oud, iedereen ziet het plan zitten.

D'n Zoete Inval is te klein

Gastel is toe aan een nieuw gebouw, dat past bij deze tijd. Het huidige gebouw aan ‘t Lange is te klein, slecht geïsoleerd, heeft lekkages en een iel keukentje waar hooguit koffie gezet kan worden. Kortom, het heeft zijn beste tijd gehad. De ruimte waar D’n Zoete Inval zijn plek heeft is te klein. ,,Als er aan de grote tafel mensen zitten te buurten, is er al geen plek meer voor een tafeltje waar mensen kunnen kaarten”, zegt Schaapskooibestuurslid Jos Baten. ,,Toen we met de Huiskamer begonnen wilden we graag een eetpunt, maar dat kan hier niet. Dat is wel een wens voor de nieuwe Schaapskooi”, vindt Baten.

Quote Fijn dat we aan de slag kunnen. We zijn er jaren mee bezig geweest Gerard van Limpt, voorzitter stichtingsbestuur Schaapskooi

Voorzitter Gerard van Limpt is blij dat de kogel door de kerk is, maar beseft ook dat het er veel werk te wachten staat. De Gastelse gemeenschap heeft zich namelijk voorgenomen dat de nieuwe Schaapskooi (grotendeels) in eigen beheer door de Gastelnaren wordt gebouwd. ,,Fijn dat we aan de slag kunnen. We zijn er jaren mee bezig geweest. Er moeten nu commissies ingesteld worden om de zaken goed te gaan organiseren en managen. We willen een multifunctioneel gebouw met horeca realiseren op de plek van de huidige Cranehoeve.”

Veel in eigen beheer doen

Erik Bax van de werkgroep ‘nieuwe Schaapskooi’ wil wel tempo maken met de voorbereidingen. Hij wil zo snel mogelijk avonden met inwoners, verenigingen en clubs die gebruik maken van het gemeenschapshuis gaan beleggen om de wensen en behoeften duidelijk in kaart te brengen. ,,Daarna moeten we gaan uitzoeken wat het beste is: verbouwen of nieuwbouw. Dan moet er een architect aan de slag, we moeten vergunningen aanvragen. We denken dat we daar tot eind 2023 mee bezig zijn en het zou mooi zijn als we in 2024 kunnen gaan bouwen”, aldus Bax. Dat willen de Gastelnaren zoveel als mogelijk is in eigen beheer doen.

Het is de bedoeling dat alle verenigingen die nu gebruik maken van de Gastelse gemeenschapshuis meeverhuizen naar de nieuwe locatie. ,,We hopen er ook een grote zaal te kunnen creëren voor grotere activiteiten en evenementen”, zegt Van Limpt.

Wellicht ook bij fondsen aankloppen

Wethouder Hennie Driessen (ELAN) toont zich tevreden met de oplossing voor het Gastelse gemeenschapshuis. Voor de aankoop beslecht werd, heeft hij werkgroepen ‘Toekomst Gastel’ en ‘Nieuwe Schaapskooi’ wel op het hart gedrukt dat aankoop en het verbouwen met het geoormerkte budget van nu nog ruim 1,3 miljoen euro, moeten doen: ,,Als er meer geld nodig is, kunnen ze eventueel bij bepaalde fondsen aankloppen of bijvoorbeeld een coöperatie opzetten.” Wat er gebeurt op de plek aan ’t Lange, als de huidige Schaapskooi afgebroken is, kan hij nog niet zeggen: ,,Fijn dat de overlast die de buurt daar ervaart van verkeer en parkeren straks komt te vervallen. Woningbouw op die plek zou eventueel kunnen, maar dat is nog niet beslist.”