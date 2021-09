Gastel viert feest in kermistent, dankzij QR-code

De organisatie, Stichting Gastel Kermis, is er zich van bewust dat er met die regels serieus moet worden omgegaan. Bij de ingang van de tent wordt de QR-code gecontroleerd. ,,Laat ook even je ID-kaart zien”, zegt Erik de Laat van de organiserende stichting steevast tegen iedere bezoeker. Vrijwel alle jongeren staan al met de QR-code op het mobieltje en de ID-kaart klaar. Tonnie Clement heeft netjes de QR-code paraat, maar is de kaart vergeten. ,,Die moet je toch even gaan halen”, zegt De Laat. ,,Hij is nota bene mijn automonteur”, zegt De Laat, ,,maar we maken geen uitzonderingen.”