Gastel zeer moeilijk bereikbaar door wegwerkzaamheden

Onbekende zaagt bomen op landgoed Valken­horst in Heeze om; Brabants Landschap staat voor raadsel

16:12 HEEZE - Twintig jonge eiken, wie kan daar nou tegen zijn? Over die vraag breekt boswachter Mari de Bijl van Brabants Landschap zich vandaag het hoofd. Want een in 2016 aangeplante rij bomen is door een onbekende ineens doorgezaagd en omgeknakt.