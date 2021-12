Gastelse werkgroep Schaapskooi ziet er geen heil meer in: ‘te weinig medewerking van gemeente’

GASTEL - De werkgroep Nieuwbouw Schaapskooi heeft het bijltje erbij neergegooid en de opdracht teruggegeven aan de gemeente. Dat heeft de werkgroep via een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Uit de brief blijkt dat de verleende bouwvergunning voor transformatie van café-restaurant De Cranehoeve in vijf woningen voor de werkgroep de bekende druppel is. De Cranehoeve is de laatste horecagelegenheid in Gastel.

Niet geluisterd

Uit de dorpsenquête blijkt dat 90 procent van de Gastelnaren een horecagelegenheid en een gemeenschapshuis van groot belang voor de leefbaarheid vindt. ‘Er is niet geluisterd naar de wens van het dorp, die al jarenlang bij het college bekend was’, schrijft de werkgroep.

In een toelichting op de brief vertelt werkgroeplid Eric Bax dat de frustratie dieper zit: ,,We zijn zeven jaar geleden begonnen en we zijn nog geen stap dichterbij gekomen. We krijgen te weinig medewerking van de gemeente’’, vindt Bax.

Quote De wethouder blijft volhouden dat de gemeen­schap daar zelf uit moet komen Eric Bax, Werkgroep Nieuwbouw Schaapskooi

Hij stelt dat er binnen Gastel grote bereidheid is om de handen uit de mouwen te steken om een nieuwe Schaapskooi te bouwen. ,,Maar we blijven zitten met problemen uit de buurt over parkeren en een goede ontsluitingsweg’’, aldus Bax. ,,Daar ligt een taak voor de gemeente. Wij kunnen dat niet oplossen, maar wethouder Lemmen blijft volhouden dat de gemeenschap daar zelf uit moet komen.’’

1,5 miljoen niet meer toereikend

Inmiddels dreigt het toegekende budget van 1,5 miljoen euro ook niet meer toereikend te zijn: ,,Er is al een ton verdwenen aan advies- en begeleidingskosten. Bovendien zijn de materiaalkosten de laatste jaren enorm gestegen’’, stelt Bax.

De grootste frustratie ligt wellicht in het feit dat de gemeente niet heeft willen meewerken aan het vestigen van De Schaapskooi in De Cranehoeve. Een grote meerderheid van het dorp koos eerder voor die optie en dat leek mogelijk omdat de eigenaar het pand in de verkoop had. ,,Maar we mochten niet meer bieden dan de taxatiewaarde en daar viel met de gemeente niet over te praten’’, aldus Bax.

Hij hoopt dat de werkgroep Toekomst Gastel zich wil buigen over de Schaapskooiproblematiek. ,,Wij willen ze best ondersteunen met onze kennis’’, zegt Bax.

Verrast

Wethouder Lemmen (VVD) toont zich verrast door de stap van de werkgroep, maar vindt het prima dat Toekomst Gastel zich met De Schaapskooi gaat bezighouden.

Quote Waar is het in hemelsnaam fout gegaan? Martien Beliën, Elan

Ook raadsleden tonen zich ongerust over de situatie. ,,Waar is het in hemelsnaam fout gegaan?’’, vraagt Martien Beliën (Elan).Met name het gelopen proces om De Cranehoeve te transformeren in woningen roept vragen op. Daarbij stelde het college dat het wel gebruik moest maken van de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ en niet tot een ander besluit kon komen.

Volgens Karel Boonen (Cranendonck Actief), die daarover contact heeft gehad met de VNG, ligt het anders: ,,Het is een ‘kan-bepaling’, maar het moet niet.’’ Boonen kreeg de toezegging dat hierover een onafhankelijke deskundige geraadpleegd wordt.