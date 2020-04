Gebruikers dorpshuis Leende optimistisch

Minderjari­ge inbrekers (13 en 14) opgepakt in Budel na diefstal uit auto

2 april BUDEL - Twee jongens van 13 en 14 zijn in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.45 uur opgepakt nadat ze in hadden gebroken in een auto in Budel. Op de Cranendoncklaan konden ze worden ingerekend.