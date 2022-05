Geen botsauto's, wel jeugdactiviteiten in tent

Ook het verdwijnen van een aantal horecagelegenheden in Soerendonk bepaalt de sfeer van de kermis. De loop tussen een aantal cafés is er niet meer. De werkgroep heeft in overleg met de nog wel aanwezige horeca besloten om op het Jan Maasplein, waar de kermisattracties opgesteld staan, een terras aan te leggen en een tent, waarin activiteiten voor de basisschooljeugd en de tieners tot 18 jaar georganiseerd kunnen worden.

De kermis in Soerendonk wordt gehouden van zaterdag 25 juni tot en met dinsdag 28 juni. Omdat het kort dag is, heeft de werkgroep huis aan huis een brief bezorgd met een inschrijfformulier. Inwoners kunnen aangeven of ze als vrijwilliger willen meewerken en of ze financieel iets willen bijdragen. Dat hoeven geen grote bedragen te zijn. ,,Stel nou eens dat iedere inwoner een euro zou geven, dan zijn we een heel eind”, zegt Smits.