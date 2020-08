Geen Brabantsedag in Heeze? Dan gaan we basketballen!

Kleuters van slechts een paar turven hoog konden daarbij spelenderwijs kennismaken met de basketbalsport. ,,Met onze eerste zomertoer willen vooral ons programma voor kinderen vanaf 4 jaar onder de aandacht brengen”, vertelt Martine Sanders, initiatiefneemster en speelster van het damesteam.

Een clinic op de ‘hoge ringen’

Een clubje trainers, bestuursleden en jeugdleden toerde zaterdagmiddag langs vier veldjes. Waar de allerkleinsten zich onder meer konden uitleven op een mobiele mini-basket was er voor de al wat oudere jeugd een clinic op de ‘hoge ringen’.

De laatste sessie bij sporthal De Pompenmaker werd door bijna twintig kinderen bijgewoond. Sanders: ,,Ook over de opkomst bij de andere locaties zijn we heel tevreden. Ik merk dat er onder de jeugd veel behoefte is om deze zomer iets te kunnen doen. Zeker nu in Heeze de Brabantsedag niet doorgaat.” De zomertoer krijgt waarschijnlijk een vervolg. Sanders: ,,Dan gaan we ook naar Leende.”

Binnensporters popelen om weer te beginnen

Na de langdurige corona-pauze en geïmproviseerde (buiten)trainingen in het tweede gedeelte van het voorjaar beginnen ook de binnensportverenigingen weer op gang te komen. Ook BBC Heeze staat te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Een seizoen dat vanwege de coronacrisis vol met onzekerheden zit. Zo wordt er met een schuin oog naar België gekeken, waar de start van de competitie met een maand is uitgesteld. Toch zit de Heezer basketbalclub niet bij de pakken neer.

Wel kleine pleintjes, maar geen groot veld

De clubactiviteiten werden in mei weer opgestart. Die mochten op dat moment alleen in de buitenlucht plaatsvinden. ,,Omdat wij geen eigen buitenaccommodatie hebben was dat behoorlijk lastig”, vertelt bestuurslid Nick Winters, ,,weliswaar zijn er in Heeze behoorlijk wat kleine pleintjes, maar het ontbreekt aan een groot veld met twee baskets. Om goed te kunnen trainen is dat een vereiste. Uiteindelijk konden we op het handbalveld in Leende terecht. Daar hadden we wat meer ruimte, maar nog steeds maar 1 ring tot onze beschikking.”

In juli mocht de vereniging weer terug de zaal in. Winters: ,,Daar hebben onze leden massaal gebruik van gemaakt.” Hij en Sanders hopen veel kinderen die aan de zomertoer hebben deelgenomen woensdag terug te zien als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. De club telt bijna tachtig spelende leden en kan best wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Winters: ,,We zijn een echte dorpsclub en moeten het van onze jeugd hebben.”