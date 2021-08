Geen doorgaand vrachtverkeer meer in centrum Heeze vanaf 6 september

Het doorgaand vrachtverkeer kan net als personenauto’s nu al via de Muggenberg en de nieuwe Randweg om Heeze heen rijden. Om het verkeer veilig door te laten stromen via die route, moet nog wel de rotonde op het Wilhelminaplein - bij de Oude Stationsstraat, Nieuwendijk en Jan Deckersstraat - worden aangepakt .

Zonder vrachtver­keer kunnen we in het centrum doen waar het voor bedoeld is: wonen, winkelen en verblijven

Wethouder Frank de Win (CDA) over het vrachtwagenverbod dat op 6 september ingaat: ,,De nieuwe Randweg is veel toegankelijker voor grote voertuigen en het centrum van Heeze wordt zo veiliger. Bovendien kunnen we dan in het centrum doen, waar een centrum voor bedoeld is: wonen, winkelen en verblijven.”