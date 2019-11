Geen geld voor veel ambitie in Cranendonck

Hee­ze-Leen­de is verkeerd bezig volgens lokale omroep RTV Horizon

11 november HEEZE-LEENDE - Lokale omroep RTV Horizon gaat formeel een bedrag van 8417 euro claimen bij de gemeente Heeze-Leende. Dat is de bijdrage die Heeze-Leende over 2019 verplicht is te betalen, aldus de omroep.