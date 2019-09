Geen grip op arbeidsmigranten in Cranendonck

BUDEL - Lange tijd heeft de gemeente Cranendonck geen geen enkele grip op het aantal arbeidsmigranten dat zich in woonwijken vestigt. Door een fout in het bestemmingsplan kunnen woonhuizen zonder uitzondering worden omgevormd tot kleine ‘polenhotels’. De raad steekt daar nu een stokje voor.

Het is de vraag hoeveel huizen vol arbeidsmigranten er in woonwijken waren bijgekomen als Maarheezenaar Eric van Hees niet aan de bel had getrokken. Hij maakte raadsleden er op attent dat er in en om de Libellestraat in Maarheeze vier of vijf woonhuizen zijn omgevormd tot huizen waarin kamergewijze huur aan arbeidsmigranten is mogelijk gemaakt. Door een uitspraak van de Raad van State is het sinds 2016 mogelijk om een huis met de bestemming 'wonen’ ook te gebruiken als een plek waar studenten of arbeidsmigranten kamers huren.

‘Niet onder controle’

Die informatie kwam voor zowel de gemeenteraad als wethouder Frits van der Wiel als een verrassing. De gemeente is daarom op stel en sprong een voorstel gaan uitwerken om daar een eind aan te maken. Inmiddels is duidelijk dat kamergewijze bewoning in het grootste deel van de bestemmingsplannen in de gemeente Cranendonck rechtstreeks is toegestaan.

,,We zijn op dit moment niet in control en kunnen ook geen inventarisatie maken van het aantal woningen met arbeidsmigranten", gaf wethouder Frits van der Wiel toe. ,,We hebben daardoor ook niet in de hand waar, in welke mate en op welke wijze bestaande panden omgevormd worden.” Een onwenselijke situatie om meerdere redenen: Een hoge concentratie panden met kamergewijze bewoning kan een flinke invloed hebben op de sociale structuur in de wijk, om nog te zwijgen over het gebrek aan parkeerruimte dat ontstaat.

Om die reden heeft de gemeenteraad van Cranendonck een zogenaamd ‘voorbereidingsbeluit’ genomen. Dit zorgt ervoor dat kamergewijze bewoning niet meer is toegestaan. CDA Cranendonck pleitte voor een zorgvuldig proces en voelde er weinig voor om op stel en sprong een besluit te nemen. ,,We hebben geen goed beeld van de situatie", zei Janneke van Happen. ,,Ik voel meer voor een zorgvuldig besluitvormingsproces.”

'Fatsoenlijk bestuur’

Andere fracties zagen juist alle reden om zo snel mogelijk een besluit te nemen. ,,Het is zaak dat we hier direct iets aan doen anders hebben we straks 35 Libellestraten in onze gemeente”, zei Jordy Drieman van VVD Cranendonck.