Geen kermis in Heeze en Leende: ‘Onbegrijpelijk en jammer’

,,Onbegrijpelijk en jammer”, is de reactie van Greetje Kippers (staat zolang ze weet in Leende; later ook in Heeze op de kermis). ,,In beide dorpen heb je geen horeca op de kermis. In Heeze kunnen we de salonwagens elders parkeren, waardoor de attracties nog verder uiteen kunnen staan. Ook in Leende kunnen we onze attracties verder uit elkaar zetten. We draaien nu op een kermis en het is voor publiek en voor ons genieten. Als ik zie hoe de kinderen en volwassenen reageren, dat bezorgt me tranen in de ogen van blijdschap. Jammer dat het in Heeze-Leende niet mag...”