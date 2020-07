Geen kermissen in Heeze en Leende: ‘Wel veilig, niet gezellig’

Elk jaar wordt de kermis in Heeze gehouden op de zondag voor 15 augustus. In Leende de zondag na 15 augustus. Alhoewel op verschillende plekken de kermissen weer openen, besloot de gemeente Heeze-Leende beide kermissen af te blazen.

,,Ik ben blij dat er geen kermis komt. Ik zou niet weten hoe ik de bezoekers op anderhalve meter houd. Qua veiligheid is het een goede keuze van de gemeente”, zegt Freek Roothans van café Roothans. ,,De mensen willen bij elkaar zitten en staan. Als de kermis door zou gaan hier in Leende, dan had ik het café gesloten en was ik met m’n vrouw vijf dagen naar zee gegaan.”

Bui regen

Dat zegt ook Hans Huys van café Thuys. ,,Ik zou graag dicht gaan om de kermis door te laten gaan. Ik moet er niet aan denken dat we de bezoekersaantallen op de stoep krijgen die we normaal krijgen met de kermis. En wat denk je dat er gebeurt als de mensen die buiten staan een bui regen over zich heen krijgen? Wij hopen dat de kermisexploitanten komen. Maar dan gaat bij ons de deur op slot. Nu draaien we gewoon door. Dat is beter voor onze portemonnee, maar minder voor de gezelligheid in Heeze.”

Marco van der Heijden van tapperij de Zwaan: ,,De kermis trekt veel mensen. Zeker ook naar de horeca. Je moet met reserveringen werken om mensen te ontvangen. Ik heb er geen zin in om politieagent te spelen.”

De kermisexploitanten zijn zwaar teleurgesteld. Greetje Kippers staat al haar hele leven op de kermissen: in Leende en Heeze met gebakkraam en schietsalon. ,,We hebben al op twee kermissen gestaan. Daar was het goed geregeld, hekken tussen de horeca en ons als exploitanten. Zelfs in Tilburg gaat de kermis, weliswaar kleiner, door. We hebben de gemeente gevraagd om mee te mogen praten, maar dat lukte niet.”

Arnold Bruggink staat ook al vele jaren op de kermis in Heeze en Leende. ,,Wij zijn vrij flexibel, we passen ons aan zodat aan de afstand gehouden kan worden. We nemen onze verantwoordelijkheid in de kraam. Buiten op het kermisterrein is het de verantwoordelijkheid aan de mensen zelf. Net zoals je door een winkelstraat loopt.”

De gemeenten zijn afhankelijk van landelijk beleid. Dit is 1 juli gewijzigd. Sommige dorpen vieren kermis. In Heeze en Leende vooralsnog niet.