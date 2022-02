Geen optocht, maar zeepkistenrace in Leende

Eva en Wouter bouwen in Valkens­waard zelf hun droomhuis, dat als bouwpakket uit Letland kwam

VALKENSWAARD - Houtskeletbouw is hot. Grote bouwbedrijven zoals Heijmans en BAM gaan zich meer richten op prefabwoningen van hout. Sommige particulieren bouwen hun houten huis in eigen beheer, zoals Eva Broekhuijse en Wouter Schilpzand uit Valkenswaard. Zij kochten een soort Ikea-zelfbouwpakket uit Letland. ,,In de handleiding staat precies welk paneel en welk schroefje waar moet.”

30 januari