Geen prinsenbal in Cranendonck, Leende en Sterksel

Dit is de uitkomst van het voorzittersoverleg tussen acht carnavalsverenigingen in Cranendonck, Leende en Sterksel. Zij komen al jarenlang bij elkaar om de agenda’s op elkaar af stemmen. Dit keer staat het overleg helemaal in het teken van de gevolgen van het coronavirus op het carnaval.

De verenigingen zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is onder de huidige omstandigheden een volwaardig carnaval te bieden aan nieuwe prinsen(paren). Dit houdt in dat in de acht dorpskernen geen opvolgers voor de huidige hoogheden worden aangesteld.

Dit besluit valt de verenigingen zwaar. ,,We wisten natuurlijk al dat het een ander seizoen zou gaan worden, maar het prinsenbal is daarin een van de hoogtepunten”, zegt Jan-Willem Reiling, voorzitter van De Lindse Blaos uit Leende. Zijn collega Pieter Briels van De Roesdonkers uit Soerendonk: ,,Carnaval is een feest waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Dat valt nu grotendeels weg.”

Optochten

Voor wat betreft de jeugdige prinsenparen en het verdere verloop van de carnavalsactiviteiten, waaronder de optochten, gaan de verenigingen de komende weken met de eigen achterban in overleg. ,,Het wordt heel moeilijk om dit seizoen iets te organiseren”, zegt Reiling. ,,We trekken hierin zoveel mogelijk samen op, maar iedere vereniging maakt hierin uiteindelijk zijn eigen afwegingen.”

Een aantal clubs houdt nog een kleine slag om de arm als het gaat over het doorgaan van de optochten. Briels: ,,Het wordt in ieder geval geen gewone optocht, maar we willen op dit moment niets uitsluiten. Volgende week gaan we in overleg met de optochtdeelnemers over wat zij willen en kunnen.”

Er kan wel al een streep door de carnavalsstoet in Maarheeze. ,,Het jeugd- en volwassenencarnaval gaat niet door. Er is gewoon heel erg weinig mogelijk. Wellicht dat er ad hoc nog iets wordt bedacht als de situatie dit in een later stadium toelaat”, zegt Marcel Smits, voorzitter van De Muuzevangers. Wel bekijkt de vereniging of het mogelijk is iets te organiseren met de lagere scholen en of de jaarlijkse tonpraatavond in aangepaste vorm plaats kan vinden.

In Leende wordt deze maand een cabaretavond gehouden. Reiling: ,,Voor ons is dat een goede test met het oog op de rest van het seizoen. We zullen onze ervaringen delen met de andere verenigingen.” Dat gebeurt onder meer in oktober als er nieuw overleg gepland staat.