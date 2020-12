Geen Salzburg of Londen dit jaar, dus maakten de Kerstmannen een dolle videoclip in Leende

LEENDE - Even leek het erop dat de kerstmanpakken dit jaar in de kast zouden blijven hangen. Maar corona maakt ook het Leendse blazerskwartet ‘The 4 Santa Clauses’ creatief.

Quote Als ze onze kerstman­pak­ken zien, verschijnt er vaak al een lach op hun gezicht. En dan hebben we nog geen noot gespeeld Luc Simkens Dit keer spelen ze niet als straatmuzikanten in een Europese stad, maar met een heuse videoclip geld in het laatje voor het goede doel. ,,We zijn niet de beste muzikanten, maar wij weten wel hoe we mensen in de kerststemming moeten brengen. Als ze onze kerstmanpakken zien, verschijnt er vaak al een lach op hun gezicht. En dan hebben we nog geen noot gespeeld’’, vertelt Luc Simkens.

Samen met Sjef Ras, Paul van Kuijk en Johan Snoeijen richtte hij het blazerskwartet The 4 Santa Clauses op om in 2000 een steentje bij te dragen aan de restauratie van de toren van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Leende. ,,We zijn naar Londen gegaan om als straatmuzikanten kerstliederen te spelen. Het leverde een aardige som geld op en plezier.’’

Het muzikale uitstapje was de opmaat naar veel meer stedentrips. Simkens: ,,We zijn onder meer naar Montpellier, Stockholm, Berlijn en Dublin geweest.’’ Inmiddels wordt door het kwartet al twintig jaar op pleinen, kerstmarkten en winkelstraten in Europese steden een vrolijke kerstnoot geblazen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Quote Wij hebben altijd zonder uitnodi­ging en vergunning muziek gemaakt. Toch zijn we maar één keer wegge­stuurd Luc Simkens

Simkens: ,,Wij hebben altijd zonder uitnodiging en vergunning muziek gemaakt. Toch zijn we maar één keer weggestuurd, tijdens ons allereerste optreden bij Victoria Station in Londen.’’

Videoclip

Aan de bezetting is in de loop der jaren weinig veranderd. Wel hebben de muzikanten afscheid moeten nemen van Sjef Ras. Hij is het kwartet ontvallen. Zijn opvolger is Jack Liebregts. Het twintigjarig bestaan, dat het viertal had willen vieren met een jubileumtrip naar Salzburg, kan dit jaar niet doorgaan wegens corona. Net als het jaarlijkse optreden op kerstavond op het marktplein in Leende.

Om het jubileum niet in stilte te laten passeren, hebben de koperblazers een humoristische videoclip gemaakt. ,,Het filmpje duurt nog geen drie minuten, maar er gebeurt het nodige in’’, belooft Simkens. ,,We willen mensen in deze coronatijd een lach op het gezicht bezorgen.’’

Quote Het kwartet roept iedereen die de video heeft gezien op een bedrag te doneren voor de Missie 538

Dit jaar haken ze aan bij de actie Missie 538 van Radio 538. De omroep zet zich van 14 tot en met 18 december in voor de Voedselbank. Het kwartet roept iedereen die de video heeft gezien op een bedrag te doneren. Dat kan onder meer via de teampagina van The 4 Santa Clauses op missie538.nl. De clip is onder meer te zien op de Facebookpagina van The 4 Santa Clauses en hieronder.

