Geen snelle oplossing files op A2

Dat bleek woensdag tijdens een werksessie met belangengroeperingen en dorpsraden. De avond was belegd door de organisaties SmartwayZ.NL en Platform A2, die zich bezighouden met het oplossen van het fileprobleem op de A2. Van de ruim twintig aanwezigen wilde de organisaties weten welke ideeën zij hebben om de fileproblemen aan te pakken. Een snelfietsverbinding tussen Weert en Eindhoven is genoemd als een van de mogelijkheden om het fietsen aantrekkelijker te maken.

Voor fietsers die de afstand van Weert of Maarheeze naar Eindhoven te ver vinden, zouden snelbussen met een fietskar erachter ingezet kunnen worden. Dan kan men bijvoorbeeld vanaf het Floraplein of station Eindhoven fietsen naar het werk. Met grote bedrijven zoals ASML moet overlegd worden om bedrijfsbussen in te zetten. Dat zou meteen bijdragen aan het oplossen van een parkeerprobleem op de Eindhovense High Tech Campus. Die bussen zouden ook over de huidige vluchtstrook langs de files moeten kunnen rijden. Volgens projectleider Rina Engelen van Smartwayz.NL is dat een optie om te bespreken met Rijkswaterstaat.