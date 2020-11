Gekmakend misbruik van jongen moet man uit Cranendonck alsnog twee jaar cel kosten

De twee kennen elkaar al vele jaren. Sterker: eerder heeft het slachtoffer gezegd dat er niks mis was met die vriendschap. Dus wel, zegt hij nu. In 2008 is de verdachte (54, afkomstig uit Cranendonck)veroordeeld, voor het maken van kinderporno. Er was toen ook een ‘rare’ foto van de man en het zoontje van een bevriende familie. Die mocht vaak mee met de boot, de auto of de auto en in een dolle bui werd een vreemd kiekje genomen, ergens in 2003. Hij was toen 12. Maar, zo bezwoer de jongen destijds: verder was het niet gegaan. Absoluut niet.