Geld voor nieuwe kleedlokalen SV Budel is slechts een formaliteit

De voetbalvereniging is enorm gegroeid: van ruim zeshonderd leden in 2010 naar bijna duizend nu. Volgens de normen van NOC*NSF, die ook de gemeente hanteert, komt de club vier kleedlokalen te kort. Volgens de club loopt dat tekort wellicht nog op omdat een verdere groei voorzien wordt, vooral op het gebied van de nieuwe speltak wandelvoetbal, damesvoetbal en g-sporters.

Voldoende mensen

Voor die laatste groep is het onwenselijk om samen met andere sporters een kleedkamer te delen. Daarom wil SV Budel zes kleedlokalen bijbouwen. Dat kan met het bedrag van 180.000 euro, dat de gemeenteraad over twee weken gaat vrijgeven. Dan moeten wel de vrijwilligers van de club meehelpen.

,,Dat lijkt me geen probleem. We hebben binnen de vereniging voldoende mensen die een handje willen en kunnen meehelpen”, zegt bestuurslid Rob Bergmans. ,,Nieuwbouw is nu echt nodig. Vooral de noodunits die we gebruiken voor onze damesteams laten flink te wensen over.”

Gezien de reacties van de fracties in de commissievergadering zal het vrijgeven van het benodigde budget over twee weken slechts een formaliteit zijn. ,,Voor ons is het een hamerstuk. Er is de laatste jaren te weinig geïnvesteerd in de kleedlokalen. Wij juichen het toe dat met de handjes van clubleden meer kleedlokalen gerealiseerd gaan worden”, stelt Jordy Drieman (VVD). ,,De vereniging is enorm gegroeid en de club is gezond. Ik vind het een vrij hoog bedrag, maar het is volgens de landelijke normen, dus prima”, vindt Wim Aarts (Pro6).

