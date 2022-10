Geld voor stoelendans Smokkelmuseum, VVV en heemkundekring

CRANENDONCK - Niet alleen de VVV en de heemkundekring in Cranendonck staan op punt om te verhuizen, ook het Smokkelmuseum is al ver in de zoektocht naar een nieuw onderkomen.

Het college van B en W heeft alvast 50.000 euro in de begroting gereserveerd voor de verhuizing. ,,Het is geen geheim dat we op zoek zijn naar een andere plek”, vertelt Toon van Cranenbroek van het Smokkelmuseum. Maar over welke nieuwe locaties het museum op het oog heeft, kan hij nog niets zeggen.

,,We hebben ons begin dit jaar eerst breed georiënteerd in alle kernen van Cranendonck. Dat leverde dertig locaties op. Daarvan zijn er nu nog een paar over”, aldus Van Cranenbroek. Hij wil wel vertellen dat alle locaties die zijn overgebleven in Budel liggen.

Quote We willen met het Smokkelmu­se­um toe naar een oppervlak­te van 300 tot 400 vierkante meter Toon van Cranenbroek, Smokkelmuseum

Het museum wil met de eigenaren om tafel als de gemeenteraad een klap op de begroting heeft gegeven. Dat gebeurt begin november.

Verhuizen naar een andere plek zal vervolgens nog wel even duren, verwacht Van Cranenbroek. ,,Ik denkt niet dat we voor 2024 verhuizen. We zitten voorlopig ook nog goed op onze huidige locatie. Als de VVV hier straks weg is, hebben we nog meer ruimte. Maar we willen toe naar een oppervlakte van 300 tot 400 vierkante meter.”

Het museum aan de Markt in Budel beslaat nu zo’n 120 vierkante meter. Het bestuur heeft volop ideeën om het museum aantrekkelijker te maken. Ook daarin steunt het college het museum met jaarlijks 30.000 euro subsidie.

Opknapbeurt protestants kerkje

Behalve het Smokkelmuseum zijn ook de VVV en de heemkundekring op zoek naar een nieuw onderkomen. De VVV wil naar het Schepenhuis en de heemkundekring - dat nu in het Schepenhuis is gevestigd - wil naar het protestants kerkje aan de Doctor Ant. Mathijsenstraat. Maar dat rijksmonument moet dan nog wel eerst worden opgeknapt.

De stichting die Het Kerkje beheert, bereidt een grootschalige renovatie voor. Maar het is nog even wachten op geld van de provincie. De restauratiekosten worden geschat op 450.000 euro. De provincie neemt zeventig procent voor haar rekening en dertig procent komt binnen via een garantstelling van de gemeente. De verwachting is dat in december duidelijk wordt of de provincie daadwerkelijk met het geld over de brug komt.

Ook geld voor VVV en heemkundekring

Mochten de renovatieplannen doorgaan, dan wil het college van B en W 50.000 euro bijleggen om het kerkje geschikt te maken voor huisvesting van de heemkundekring. Daarnaast krijgt die vereniging vanaf 2023 jaarlijks 15.000 euro subsidie van de gemeente.

Voor de verhuizing van de VVV heeft het college geen geld opgenomen in de begroting. Wel is 20.000 euro beschikbaar voor een professionaliseringsslag van de VVV. Met dat geld kan een parttime operationeel manager worden aangetrokken.